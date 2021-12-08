Kadına Yaşam Hakkı Sergisi kapılarını açtı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Neri Mor Kar'ın eserlerinden oluşan "Kadına Yaşam Hakkı Sergisi" 19 Aralık 2021 Pazar Gününe kadar açık olacak.

Odunpazarı Belediyesi, Türk Kadını'na seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87'nci yıldönümünü ve Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle "Kadına Yaşam Hakkı Sergisi" düzenledi. Kadına yönelik şiddete dikkat çekilen sergi, Neri Mor Kar'ın (Neriman Karşanbaş) 40 yağlıboya, seramik, karışık ve akrilik eserlerinden oluşuyor.

SERGİYİ ÖLDÜRÜLEN KADINLARA İTHAF ETTİ

Serginin açılışında konuşan Neri Mor Kar, Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Aralık'ta kadınlara birçok Avrupa ülkesinden daha önce verdiği seçme ve seçilme hakkının çok büyük bir devrim olduğunu söyledi. "Bunu birlikte kutlamanın mutluğunu duyuyorum" diyen Kar, sergiyi başta Ceren Özdemir olmak üzere erkekler tarafından katledilen tüm kadınlara ithaf etti. Kar, "Bundan sonra hiçbir kadın öldürülmesin, kendi seçimlerini yapabilsin" dedi.

Kadına Yaşam Hakkı Sergisi, 19 Aralık 2021 gününe kadar ziyaret edilebilir.

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