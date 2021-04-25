Şiddete uğrayan kadını korumak isteyen genç, saldırgan tarafından darbedildi
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Şiddete uğrayan kadını korumak isteyen genç, saldırgan tarafından darbedildi

Şiddete uğrayan kadını korumak isteyen genç, saldırgan tarafından darbedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, bir grup şahıs tarafından şiddete maruz kalan kadını korumak isteyen gence, şiddet uygulayan şahıs ile şahsın yakınları saldırmaya başladı. Mahalle sakinlerinin araya girdiği olayda, şahıslar dövdükleri kadını da araca bindirerek olay yerinden hızla kaçtı

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde bir kadının darp edildiğini fark eden Y.G. isimli genç darp edilen kadını kurtarmak istedi. Araya giren Y.G.'ye kadına şiddet uygulayan şahıs ile şahsın yakınları saldırmaya başladı. Olayı fark eden mahalle sakinleri kısıtlama nedeniyle kaldıkları evlerinden caddeye koştu.

MAHALLE SAKİNLERİ ARAYA GİRDİ

Mahalle sakinlerinin geldiğini fark eden kimliği belirsiz şahıslar dövdükleri kadını da araca bindirerek olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadını cadde ortasında döven ve olaya müdahale etmek isteyen Y.G.'ye saldıran kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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