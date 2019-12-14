'Kadına şiddete dur' demek için klip çekti
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'Kadına şiddete dur' demek için klip çekti

Ünlü Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen, son günlerin kayanayan yarası haline gelen 'kadına şiddet'e dur demek için "Kadınsız bir dünya yaşanmaz olur" adlı bir şiir yazdı ve besteledi.

14.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:59
'Kadına şiddete dur' demek için klip çekti

Ünlü Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen, son günlerin kayanayan yarası haline gelen 'kadına şiddet'e dur demek için "Kadınsız bir dünya yaşanmaz olur" adlı bir şiir yazdı ve besteledi.


Ömer Beltekin yönetmenliğinde çekilen klipte, gerçek hayatta şiddete uğramış Şevkat-Der derneğinden 4 kadın oynadı. Sosyal sorumluluk projelerinde fırsat buldukça yer alan Abdurrahman Delen'e ünlü oyuncular da "kadına şiddete hayır "diyerek destek verdi. Delen, "Çektiğim bu klibi umarım sevenlerim beğenir her zaman şiddete uğramış kadınlarımızın yanındayım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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