Kadın yolcusunu taciz ettiği iddia edilen şoföre 9,5 yıl hapis istemi
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Kadın yolcusunu taciz ettiği iddia edilen şoföre 9,5 yıl hapis istemi

24.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:06

Topkapı'ya gitmek için minibüse binen bir kadını aracından indirmeyerek telefon numarasını istediği iddia edilen minibüs şoförü hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel taciz" suçlarından 1 yıl 9 aydan 9,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Topkapı'ya gitmek için minibüse binen bir kadını aracından indirmeyerek telefon numarasını istediği iddia edilen minibüs şoförü hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel taciz" suçlarından 1 yıl 9 aydan 9,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Nodira M'nin 28 Temmuz 2020'de Topkapı'ya gitmek için sanık İzzet A'nın kullandığı minibüse bindiği anlatıldı.

Minibüsle bir süre kendi güzergahında ilerleyen sanığın daha sonra Esenler'deki otogara vardığı ve burada araç içerisinde sadece müştekinin kaldığına yer verilen iddianamede, müştekinin Topkapı'ya gideceğini ve kendisini neden otogara götürdüğünü sorması üzerine sanığın, "Ben seni yanlış anladım, seni yanlış getirdim, yol paranı geri veririm, ben seni geri götürürüm, Topkapı minibüsüne bindiririm" dediği aktarıldı.

Minibüsün hareket etmesi üzerine sanığın müştekiyle konuşmaya çalıştığı belirtilen iddianamede, konuşmadan rahatsız olan müştekinin sanığa minibüsten inmek istediği söylediği kaydedildi.

Müşteki Nodira M'nin evli olduğunu söylediği İzzet A'nın ısrarla telefon numarasını istediği ve kapıyı açmayarak müştekinin inmesini engellediği anlatılan iddianamede, telefon numarasını alan sanığın daha sonra müştekiye mesaj gönderdiği belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık İzzet A, yanlış minibüse binen müştekinin ücretini iade ederek başka bir minibüse bindirdiğini savunarak, sonrasında ise bilmediği bir numaranın kendisini aradığını önesürdü. Bunun üzerine söz konusu numaraya, "siz kimsiniz, beni aramışsınız, tekrar arar mısınız ? " şeklinde mesaj gönderdiğini anlatarn İzzet A, suçlamaları kabul etmedi.

İddianamede, sanık İzzet A. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel taciz" suçlarından 1 yıl 9 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık İzzet A, ilerleyen günlerde iddianamenin kabul edildiği Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Kadın yolcusunu taciz ettiği iddia edilen şoföre 9,5 yıl hapis istemi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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