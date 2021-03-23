Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı
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Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı

23.03.2021 09:11 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:58

Avustralya'da Liberal Partili üst düzey bir bürokratın, kadın milletvekilinin sandalyesinde kendini tatmin ettiği görüntülerinin ortaya çıkması ülkede infial yarattı. Olaydan sonra görüntüdeki kişi apar topar görevden atıldı.

Avustralya meclisinde görevli olan Liberal Partili üst düzey bir bürokratın, kadın milletvekilinin sandalyesinde cinsel organını sarı bir dosya ile kapatarak kendi kendini tatmin ettiği anlar, güvenlik kamerasına takıldı. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra görüntülerdeki bürokratın işine son verildi.

GEREKEN CEZAYI ALMASI SAĞLANACAK

Olay ile ilgili açıklama yapan Başbakan Scott Morrison; Parlamento'da görevli olan bir kişinin bir kadın milletvekilinin sandalyesinde böyle bir davranışta bulunmasının asla kabul edilemez olduğunu, bürokratın görevden atılmasının yeterli olmadığını ve gereken cezayı alması için gerekli adımların atılacağını söyledi.

ERKEK BÜROKRATLAR HEDEFTE

Kısa bir süre önce de İçişleri Bakanlığı ofisinde bir kadın çalışan, Parlamento'da görev yapan erkeklerin, istedikleri gibi davranabilecekleri ve kimsenin kendilerine hesap soramayacağı mantığı ile hareket ettiklerini söyleyerek olaya tepki gösterdi. Başbakan, soruşturmanın bizzat takipçisi olacağını ve tüm detayları kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.

Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı
Haber Yorumları (1)
ZAFER: Yemek yemek gibi su içmek gibi temel ihtiyaç sonuçta akacak kan damarda durmazmış :)
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