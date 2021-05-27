Kadın sürücü fren yerine gaza basınca dükkanın içine girdi

İstanbul Bahçeşehir'de otomobilini park etmek isteyen bir kadın sürücü, iddiaya göre fren ile gazın yerini karıştırınca dükkanın içine girdi.

İstanbul Bahçeşehir'de otomobilini park etmek isteyen bir kadın sürücü, iddiaya göre fren ile gazın yerini karıştırınca dükkanın içine girdi. O esnada dükkanın boş olması olası bir faciayı önledi.

Kaza, bugün saat 13.00 sularında Bahçeşehir Gölet mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JY 7686 plakalı otomobili kullanan kadın sürücü kuru yemiş dükkanının önüne park etmek istediği esnada fren ile gazın yerini karıştırdı. Fren yerine gaza basan sürücü, kuru yemiş dükkanının önünde bulunan ürünleri de dağıtarak dükkana girdi. O esnada dükkanda alışveriş yapan kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Sürücünün ise, yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

(Batuhan Toprak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı