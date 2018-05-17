Kadın Öğretmen Öğrencisini Dersten Sonra Odasına Çağırıp İlişkiye Girdi

Kadın Öğretmen Öğrencisini Dersten Sonra Odasına Çağırıp İlişkiye Girdi

Hawaii'de bir lisede çalışan 36 yaşındaki kadın öğretmen 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı. Öğretmen 1 öğrencisiyle dersten sonra odasında ilişkiye girdiğini kabul etti.

Hawaii'de üç öğrencisi ile ilişkiye girdiği ortaya çıkan 36 yaşındaki kadın öğretmen Tiffany Eichler, öğrencilerden birini dersten sonra odasına çağırıp ilişkiye girdiğini kabul etti.

ARABAYLA ORMANLIK ALANA GİTMİŞ

Bir lisede görev yapan öğretmenin bir öğrencisi ile de aynı gün içinde arabasının arkasında ve öğrencinin evinin bodrum katında ilişkiye girdiği öğrenildi. Üçüncü öğrenci ile ise okuldaki veliler toplantısından sonra öğrencisini arabası ile bir ormanlık alana götürüp ilişkiye girdiği belirtildi.

19 YILLA YARGILANIYOR

Tutuklanan öğretmen, suçlu bulunması halinde 19 yıl hapis cezası alacak.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (33)

  • ATMA ZİYAAA:
    Kurtlar vadisi diriliş bilmem nee falan gibi dizileri izleyenleri mercek altına alıp araştirmişlar bu kesimler genellikle ilkokul yada hiç okula gitmemiş insanlarmış yani cahil kesim türkiyenin yüzde 60 cahilmis o sebepten bu diziler reyting yapıyormuş valla hiç şaşırmadım aziz nesin doğru söylemiş
    Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
    UMUT: Okumak sadece okula gitmekle olsa okuyan herkes parmakla gösterilecek örnek insanlar olurdu ama işte sizin kafanız cahil o yüZden sadece kendiniz gibi insanların dünyasını yaşıyorsunuz
    1 Yayından Kaldır
Tüm 33 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.