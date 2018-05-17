Kadın Öğretmen Öğrencisini Dersten Sonra Odasına Çağırıp İlişkiye Girdi

Hawaii'de üç öğrencisi ile ilişkiye girdiği ortaya çıkan 36 yaşındaki kadın öğretmen Tiffany Eichler, öğrencilerden birini dersten sonra odasına çağırıp ilişkiye girdiğini kabul etti.

ARABAYLA ORMANLIK ALANA GİTMİŞ

Bir lisede görev yapan öğretmenin bir öğrencisi ile de aynı gün içinde arabasının arkasında ve öğrencinin evinin bodrum katında ilişkiye girdiği öğrenildi. Üçüncü öğrenci ile ise okuldaki veliler toplantısından sonra öğrencisini arabası ile bir ormanlık alana götürüp ilişkiye girdiği belirtildi.

19 YILLA YARGILANIYOR

Tutuklanan öğretmen, suçlu bulunması halinde 19 yıl hapis cezası alacak.