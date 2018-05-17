Kadın Öğretmen Öğrencisini Dersten Sonra Odasına Çağırıp İlişkiye Girdi
Hawaii'de bir lisede çalışan 36 yaşındaki kadın öğretmen 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı. Öğretmen 1 öğrencisiyle dersten sonra odasında ilişkiye girdiğini kabul etti.
Hawaii'de üç öğrencisi ile ilişkiye girdiği ortaya çıkan 36 yaşındaki kadın öğretmen Tiffany Eichler, öğrencilerden birini dersten sonra odasına çağırıp ilişkiye girdiğini kabul etti.
ARABAYLA ORMANLIK ALANA GİTMİŞ
Bir lisede görev yapan öğretmenin bir öğrencisi ile de aynı gün içinde arabasının arkasında ve öğrencinin evinin bodrum katında ilişkiye girdiği öğrenildi. Üçüncü öğrenci ile ise okuldaki veliler toplantısından sonra öğrencisini arabası ile bir ormanlık alana götürüp ilişkiye girdiği belirtildi.
19 YILLA YARGILANIYOR
Tutuklanan öğretmen, suçlu bulunması halinde 19 yıl hapis cezası alacak.
YORUMLAR (33)
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Yok babam yok torunum meteyi usa da okutacam ögretmen dedigin bunlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Surata bak. 100 tane olsa 1 tanesini vermem.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bizi bulmazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kurtlar vadisi diriliş bilmem nee falan gibi dizileri izleyenleri mercek altına alıp araştirmişlar bu kesimler genellikle ilkokul yada hiç okula gitmemiş insanlarmış yani cahil kesim türkiyenin yüzde 60 cahilmis o sebepten bu diziler reyting yapıyormuş valla hiç şaşırmadım aziz nesin doğru söylemişCevap Yaz 5 6 Yayından KaldırUMUT: Okumak sadece okula gitmekle olsa okuyan herkes parmakla gösterilecek örnek insanlar olurdu ama işte sizin kafanız cahil o yüZden sadece kendiniz gibi insanların dünyasını yaşıyorsunuz1 Yayından Kaldır