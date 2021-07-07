Kadın milletvekilleri Altındağ'da
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Kadın milletvekilleri Altındağ'da

Kadın milletvekilleri Altındağ'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın koordinesinde 20 kadın milletvekili Altındağ'ı ziyaret etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın koordinesinde 20 kadın milletvekili Altındağ'ı ziyaret etti. Vekillere Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı eşlik etti.

Kadın milletvekilleri Altındağ'ı ziyaret etti. Altındağ'ın tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıyan vekiller, gördüklerine hayran kaldı. Vekilleri Altındağ'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Asım Balcı, "Milletimizi yüce meclisimizde layıkıyla temsil eden değerli vekillerimizi Altındağ'da misafir ettik, Altındağ'ımızı yakından tanımalarına vesile olduk. Kendilerine ziyaretleri ve yakın ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kadın vekillerin ilk durağı Altınköy Açık Hava Müzesi oldu. Burada doğal köy hayatını yakından gören vekiller, hem geçmişe yolculuk yaptı hem de keyifli anlar yaşadı. Vekillere Altınköy Açık Hava Müzesi hakkında bilgi veren Başkan Balcı, köy fırını, bakkalı ve zanaat atölyelerini de yakından tanıttı.

Vekillerin bir sonraki durağı ise tarihi Hamamönü bölgesi oldu. Kadın vekiller, önce Hamamönü'nün tarihi hakkında bilgi sahibi oldu, ardından bölgeyi gezdi. Mehmet Akif Ersoy Evi'ni yakından görme fırsatı bulan heyet, eski Ankara evlerini de ilgiyle inceledi. Vekiller daha sonra Altın Eller Kadın Kooperatifi'nin el emeği ürünlerinin satıldığı satış pazarını ziyaret etti. Burada alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen vekiller, kadınların el emeği ürünlerine yakın ilgi gösterdi. Hamamönü'nde bol bol hatıra fotoğrafı çektiren heyet, Altındağ Belediyesi tarafından Hamamarkası'nda devam eden restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi aldı. - ANKARA

Kadın milletvekilleri Altındağ'da
Kadın milletvekilleri Altındağ'da
Kadın milletvekilleri Altındağ'da
Kadın milletvekilleri Altındağ'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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