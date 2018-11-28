Kadın İzleyiciden Şoke Eden İtiraf: Kocam Askerdeyken Onu Aldattım
Canlı yayına bağlanan kadın izleyici, "Kocam askerdeyken onu aldattım" şeklindeki itirafıyla hem sunucuları hem de ekran başındakileri şaşkına çevirdi.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına kadın izleyicinin itirafı damga vurdu.
"KOCAM ASKERDEYKEN ONU ALDATTIM"
16 yaşındayken evlendiğini belirten kadın izleyici, kocası tarafından defalarca aldatıldığını belirterek "Sadece telefonla bir kaç defa konuşma oldu. Onu da fazla uzatmadım. Eşime de anlattım. O da yaşım küçük olduğu için affetti" ifadesini kullandı.
"BÜTÜN ANLATTIKLARINI YAŞINA VERİYORUZ"
İsmini vermek istemeyen kadın izleyicinin itirafları karşısında şaşkına dönen program sunucuları "Bütün bu anlattıklarını yaşına veriyoruz. RTÜK izin verse çok daha şey söylemek isterdik ama maalesef yapamıyoruz. Sen iyi ki evlenmişsin. Yoksa annen baban seni durduramazdı" diyerek çıkıştı.
YORUMLAR (11)
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sağdaki mi soldaki mi aldatmış anlamadımCevap Yaz Yayından Kaldır
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şu saçmalıklara bi son verilsin butur acıklamalarla aile hayatını ve kulturunu tıksındırıyorsunuz yaptıgınız hataları paylasmak yerine ustunu ortmeye calısınCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH BELANI VERSIN NE DIYELIM MILLETE DE KOTU ORNEKNUZ. OLDUCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu Tür Haberlere Dur Diyecek Bi Babayiğit Yokmu Allah Aşkına Bu Ne Rezalet Bunu Haber Yapananada YuhCevap Yaz Yayından Kaldır
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Al şu 500 lirayı bizi ara kağıtta yazılanları oku reyting yapacaz :)Cevap Yaz Yayından Kaldır