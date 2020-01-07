Kadın dizisinin 78. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şirin, işlediği cinayeti itiraf etti

07.01.2020 07:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 07:31

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir merakla izlenen Kadın dizisinin 78. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ocak ayının ilk haftasından ekrana ara veren dizinin yeni bölüm fragmanına damga vuran an ise Şirin'in itirafı oldu.

ŞİRİN CİNAYET Mİ İŞLEDİ?

FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın Ocak ayının ilk haftalarında kanalların reklam anlaşmalarından dolayı ekrana ara verdi. 14 Ocak'ta yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin fragmanı ise yayınlandı. Evine giren hırsıza silah çeken Şirin'in "Ben ablamın kocasını daha yeni öldürdüm" sözleri dikkat çekiyor. O anlarda eve giren Arif ise bu itirafı duyunca ortalık karışıyor. Şirin ise Arif'e meydan okuyarak, "Aferin sana sandığım kadar aptal değilmişsin. Sen bunu ispat edemezsin de. Elinde kanıtın yok" diyor. Ancak Arif, Şirin'in konuştukların ses kaydına alıyor.

ARİF HER ŞEYİ AÇIKLAYACAK MI?

Nefeslerin tutulduğu fragmanda Bahar, Enver ve Ceyda'yla bir araya gelen Arif'in hastalığından Şirin'in itirafını açıklayıp açıklamayacağı merak konusu oldu.

KADIN'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Enver'in evde bulduğu silahı apar topar denize atmak için yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünürler. Ama Şirin yine yapacağını yapmış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır. Bu olay Şirin'in yine aklında bir kötülük olduğunu düşündürse de silahı almasındaki gerçek neden nedir?

Arif ve Bahar'ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif'in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar'ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir.

Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır.