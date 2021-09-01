Kadın bizzat istedi! Korona hastası kocasına atlarda kullanılan ilacı verecekler

ABD'de bir kadın, koronaya yakalanan kocasına atlarda kullanılan parazit ilacının verilmesini istedi. Talebi kabul görmeyen kadın, mahkemeye başvurarak ilacın kullanılması yönünde karar aldırdı. Hakimin bu kararı tartışılırken, korona hastası adama ilacın uygulanması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bir kadının mahkemeye başvurması sonucu alınan karar, tartışmaları da beraberinde getirdi. Eşi koronaya yakalan kadın, tedavide at ve ineklerde kullanılan parazit ilacı olan "ivermectin" kullanılmasını istedi. Ancak bu talebi kabul görmeyen kadın, soluğu mahkemede aldı. Mahkeme heyetinden kadının isteği yönünde karar çıkması ise tartışmaları beraberinde getirdi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI

Ohio eyaletindeki Butler bölgesinde görev yapan hakim Gregory Howard tartışmalı bir karara imza attı. Dava dosyasına göre temmuz ayında koronavirüse yakalanan 51 yaşındaki Jeffrey Smith yoğun bakımda tedaviye alındı. Yapay komaya alınan kocasına at ve ineklerde kullanılan parazit ilacı olan "ivermectin" kullanılmasını isteyen ve başka bir doktora reçete yazdıran Julie Smith'in şaşkına çeviren bu talebi hastanedeki doktorlar tarafından kabul edilmedi.

ZARARLI OLABİLİR UYARISINDA BULUNDULAR

At ve inek gibi hayvanlarda paraziti önlemek için kullanılan bir ilaç olan "Ivermectin" için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçen hafta koronavirüsü tedavi etmek ya da önlemek için kendi kendine kullanıp hastaneye kaldırılan vakaların artması üzerine bir uyarı yayınlamıştı. "Siz inek değilsiniz, at değilsiniz. Kullanmayı bırakın" mesajıyla yayınlanan uyarıda ilacın insan sağlığı için zararlı olabileceği açıklanmıştı.

"Eşim ölümün eşiğinde" diyen kadın, kocasının başka bir seçeneği olmadığını öne sürerek ilacın kullanılmasını talep etmişti, hakim ise tartışmalı karara imza atarak hastaya üç hafta boyunca 30 miligram ivermectin uygulanmasına karar verdi. Kararın gerekçesi ise açıklanmadı.