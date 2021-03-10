Kadıköy Pandemi Orkestrası İbrahim Yazıcı ve Gülsin Onay'la sahne aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadıköy Pandemi Orkestrası İbrahim Yazıcı ve Gülsin Onay'la sahne aldı

10.03.2021 16:14 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:29
Kadıköy Pandemi Orkestrası İbrahim Yazıcı ve Gülsin Onay'la sahne aldı

Pandemi sürecinde geliri olmayan orkestra sanatçılarına destek olmak amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası, Süreyya Operası'nda şef İbrahim Yazıcı ve piyanist Gülsin Onay'la sahne aldı.

Pandemi sürecinde geliri olmayan orkestra sanatçılarına destek olmak amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası, Süreyya Operası'nda şef İbrahim Yazıcı ve piyanist Gülsin Onay'la sahne aldı.

Kadıköy Belediyesi tarafından pandemi sürecinde hiçbir sabit geliri olmayan ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçen müzisyenlere destek olmak amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası'nın dördüncü konserinde orkestrayı şef İbrahim Yazıcı yönetti. Her konserde farklı orkestra sanatçılarının yer aldığı, solist ve şeflerin ise gönüllü olarak sahne aldığı Pandemi Orkestrasının bu seferki konuğu piyanist Gülsin Onay oldu. Sosyal mesafe kuralları salondaki izleyiciler kadar, sahnedeki müzisyenler için de geçerli idi. Sanatçılar eserleri maske ile icra ederken, nefesli çalgıların aralarına şeffaf seperatörler yerleştirildi. Konserde Chopin'in 2 No'lu Piyano Konçertosu ile Haydn'ın 92 No'lu Senfonisini icra etti. Konser, 19 Mart'ta Mobilet üzerinden de izlenebilir. Pandemi Orkestrası konserleri 29 Mart'ta beşinci konseri ile Hakan Şensoy ile Cihat Aşkın'ın; 13 Nisan'da da Murat Cem Orhan ve Poyraz Baltacıgil'in katılımlarıyla devam edecek. - İSTANBUL

Kadıköy Pandemi Orkestrası İbrahim Yazıcı ve Gülsin Onay'la sahne aldı
Kadıköy Pandemi Orkestrası İbrahim Yazıcı ve Gülsin Onay'la sahne aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ümit Özdağ Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Hakan Yılmaz Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadıköy Pandemi Orkestrası İbrahim Yazıcı ve Gülsin Onay'la sahne aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 16:33:02. #1.14#
title