Kadıköy'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi
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Kadıköy'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi

11.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:37
Kadıköy'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / KADIKÖY'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim yapıldı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ KADIKÖY'de  koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim yapıldı. Otobüs ve minibüsler tek tek durdurulduktan sonra yolcular ve şoförler maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.

Kadıköy Bostancı Köprüsü'nde koronavirüs denetimi yapıldı. Ekipler otobüs, minibüs ve taksileri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.


Kadıköy'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi
Kadıköy'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi
Kadıköy'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi
Kadıköy'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi
Kadıköy'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi
Kadıköy'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN

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Kadıköy'de, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yapıldı
Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında denetim
Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında denetim
Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında denetim
Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında denetim
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