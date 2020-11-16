Son dakika haberleri | Kadıköy'de şarkıcıya silahlı saldırı ; olay anı kamerada (1)
16.11.2020 17:35 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:41
Son dakika gündem haberi: ŞARKICI Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu yaralandı.
ŞARKICI Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu yaralandı.
- İstanbul
Şarkıcı Bulut Duman, Fikirtepe'de 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri Duman'ı bacağından vurdu. Duman yaralı olarak hastaneye kaldırılırken saldırganlar gözaltına alındı. Bu arada saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı