Kadıköy'de otomobillerin üzerine ağaç devrildi
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Kadıköy'de otomobillerin üzerine ağaç devrildi

Kadıköy'de otomobillerin üzerine ağaç devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy'de park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi.

Kadıköy'de park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Ağaç itfaiye ekiplerince kaldırılırken, araçlarda hasar meydana geldi.

Olay, Kadıköy Acıbadem Mahallesi İklim Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, elektrikli testere ile ağaç dallarını keserek araçların üzerinden kaldırdı. Ağacın üzerine devrildiği otomobillerde hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kadıköy'de otomobillerin üzerine ağaç devrildi
Kadıköy'de otomobillerin üzerine ağaç devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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