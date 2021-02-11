Kadıköy'de otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 yaralı

KADIKÖY'de seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

KADIKÖY'de seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Yerinden sökülen aydınlatma direği bir iş yerinin üzerine düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Murat Üçkardeş'in kullandığı 34 DEJ 724 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen aydınlatma direği, bir iş yerinin üzerine devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar derhal sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içinde bulunan bir kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Murat Üçkardeş ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

ARABANIN YAN TARAFI HAVAYA KALKTI, DİREĞE KAFADAN GİRDİ

Kazayı gören Ege Yüce yaşananları; " Biz orada çalışıyorduk, bir ses geldi. O arkadaş bağırdı, koşarak geldik baktık ki kaza olmuş. Arkadaş arabadan iniyordu aşağıya, kız bayağı bir yaralıydı. Ambulans geldi alıp götürdü zaten. Araba şöyle yan tarafı havaya kalktı, buraya kafalama girdi" şeklinde anlattı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.- Okur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR