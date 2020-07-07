KADIKÖY'DE KADINA LAF ATAN KİŞİYE DAYAK KADIKÖY'DE KADINA LAF ATAN KİŞİYE DAYAK Kadıköy'de bir kadına laf atarak rahatsız ettiği iddia edilen bir kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi.

KADIKÖY'DE KADINA LAF ATAN KİŞİYE DAYAK

Kadıköy'de bir kadına laf atarak rahatsız ettiği iddia edilen bir kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi.

Olay, Caferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen bir kadına laf atan kişiye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Toplanan vatandaşlar, kadına laf atarak rahatsız ettiği iddia edilen kişiyi bir süre yumruk atarak darp etti. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA