Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü
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Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü

01.10.2020 12:31 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:34
Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü

Kadıköy'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Kadıköy'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Caddebostan Mahallesi İskele Sokak'taki bir inşaatta iskele çökmesi sonucu 3 işçi inşaatın boşluk alanına düştü.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince vinç kullanılarak bulundukları yerden çıkarılan Musa D., Aydın Ç., ve Hasan Hüseyin Ö. ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Bir işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Güvenlik sebebiyle polis ekiplerince ulaşıma kapatılan sokak, bir süre sonra trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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