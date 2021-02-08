Son dakika haber! Kadıköy'de gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'üne tutuklama talebi
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Son dakika haber! Kadıköy'de gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'üne tutuklama talebi

08.02.2021 20:36 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:41
Son dakika haber! Kadıköy'de gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'üne tutuklama talebi

Son dakika haber... KADIKÖY'deki 4 Şubat'ta gerçekleştirilen izinsiz eylemler gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'ü savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

KADIKÖY'deki 4 Şubat'ta gerçekleştirilen izinsiz eylemler gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'ü savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 

Kadıköy'de izinsiz gerçekleştirilen eylemlerde gözaltına alınan 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından 33 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 20 şüpheliyi de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. 

8 ŞÜPHELİ SERBESTSavcılık, 8 şüpheliyi de ifade vermesinin ardından serbest bıraktı. Hakimliğe sevk edilen 53 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorguları devam ediyor.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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