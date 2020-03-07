Kadıköy'de giysi kumbaraları kaldırıldı

07.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:59

KADIKÖY'de 100 noktaya koyulan giysi kumbaraları yüklenici firma ile olan sözleşmenin sona ermesi nedeniyle kaldırıldı. Vatandaşlar kumbaraların kaldırılmasına şaşırdıklarını söyledi.

Kadıköy Belediyesi ikinci el kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi giyim eşyalarının geri kazanımı için ilçede 100 noktaya kumbaralar koymuştu. Kumbaralara bırakılan eşyalar haftanın iki günü özel araçla toplanıyor ve kullanılabilir olan giysi ve ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyordu. Ancak belediyenin yüklenici firma ile olan sözleşmenin sona ermesi nedeniyle kumbaralar kaldırıldı.

"KALDIRILMASINA ŞAŞIRDIM"

Vatandaşlar yardım amaçlı kullanılan kumbaraların kaldırılmasına şaşırdıklarını ifade etti. İsmail Ata, "Güzel bir uygulamaydı. Evdeki fazla kıyafetlerimi verecek kimse bulamıyorum, çevremde yok öyle birisi. Birisine de verince yanlış anlıyor. Daha önce çöpe atıyordum. Böyle bir hizmet olunca götürüp koyuyordum kumbaraya. Çok da memnundum" diye konuştu.

"İÇİ HİÇ BOŞ KALMIYORDU"Bostancı'da yaşayan Veli Kızılöz ise " Herkes kullanıyordu, bir şeyler atıyorlardı. Kumbaranın içi hiç boş kalmıyordu. İhtiyaç sahipleri de bundan sebepleniyordu. Kaldırılmasa daha iyi olurdu. Milet şimdi çöpe atıyor " dedi.İnsanların bu uygulamadan yararlandığını söyleyen Sinan Fırat da "Çöpe atılacağını kumbaraya atıyorduk. Yırtık ya da kullanımsız değil, kullanmadığım giysileri verecek insan arıyoruz. Bu tarz uygulamaların devam etmesini isteriz "diye konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILDIKadıköy Belediyesi ise giysi kumbaralarının kaldırılması ile ilgili twitter adresinden yaptığı açıklamada "Yüklenici firma ile olan sözleşmemizin sona erdiği için tekstil kumbaraları kaldırılıyor. Bağışlar artık doğrudan Açık Gardırop birimimiz tarafından kabul edilecek" bilgisini verdi.



Kaynak: DHA