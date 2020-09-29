Son dakika haberi... Kadıköy'de dolu nedeniyle kuşlar öldü
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Son dakika haberi... Kadıköy'de dolu nedeniyle kuşlar öldü

29.09.2020 16:52 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:23

Son dakika haberlerine göre KADIKÖY'de etkili olan sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

KADIKÖY'de etkili olan sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle birçok nokta beyaza bürünürken, çok sayıda kuşun öldüğü görüldü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından özellikle Boğaz çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oldu. Sağanak yağış ve ardından başlayan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar, araçlarının hasar görmemesi için önlem almaya çalıştı. Dolu yağışı nedeniyle çok sayıda kuşun öldüğü görüldü. Belediye ekipleri, parktaki ölü kuşları poşetlere koyarak topladı. Çok sayıda kuşun da yağmur ve doludan ıslanarak olumsuz etkilendiği görüldü.


- İstanbul
Son dakika haberi... Kadıköy'de dolu nedeniyle kuşlar öldü
Son dakika haberi... Kadıköy'de dolu nedeniyle kuşlar öldü
Son dakika haberi... Kadıköy'de dolu nedeniyle kuşlar öldü
Son dakika haberi... Kadıköy'de dolu nedeniyle kuşlar öldü
Son dakika haberi... Kadıköy'de dolu nedeniyle kuşlar öldü
Son dakika haberi... Kadıköy'de dolu nedeniyle kuşlar öldü
Son dakika haberi... Kadıköy'de dolu nedeniyle kuşlar öldü
Son dakika haberi... Kadıköy'de dolu nedeniyle kuşlar öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN

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