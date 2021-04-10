Son dakika haber: Kadıköy'de çatı katındaki dairede çıkan yangında 3 kişi yaralandı
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Son dakika haber: Kadıköy'de çatı katındaki dairede çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kadıköy'de bir binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürülürken yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de bir binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürülürken yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi'nde, 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Biri ağır 3 yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Son dakika haber: Kadıköy'de çatı katındaki dairede çıkan yangında 3 kişi yaralandı
Son dakika haber: Kadıköy'de çatı katındaki dairede çıkan yangında 3 kişi yaralandı
Son dakika haber: Kadıköy'de çatı katındaki dairede çıkan yangında 3 kişi yaralandı
Son dakika haber: Kadıköy'de çatı katındaki dairede çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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