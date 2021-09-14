Son dakika haberi! KADIKÖY'DE CAMİYİ YAKMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! KADIKÖY'DE CAMİYİ YAKMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHAKadıköy'de akşam saatlerinde camiye gelen kimliği belirsiz bir kişi, elindeki poşetten çıkardığı bez parçalarını tutuşturarak camiyi yakmaya çalıştı.

Haber -Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Kadıköy'de akşam saatlerinde camiye gelen kimliği belirsiz bir kişi, elindeki poşetten çıkardığı bez parçalarını tutuşturarak camiyi yakmaya çalıştı. Dumanı fark eden cemaat, alevler daha fazla büyümeden müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kadıköy Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak üzerinde bulunan Faikpaşa Camii'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, elindeki poşetle camiye gelerek önce erkekler bölümüne yöneldi. Orada birilerinin olduğunu fark eden şüpheli, daha sonra kadınlar bölümüne girdi. Burada bir süre bekleyen şüpheli, yanında getirdiği bez parçalarını tutuşturarak camiyi yakmaya çalıştı. Dumanların odayı sarmasının ardından şüpheli odadan çıkarak camiden ayrıldı. Akşam namazı için camiye gelen cemaat, alevleri fark ederek yangına müdahale etti. Cemaat odanın camlarını kırarak dumanın tahliye edilmesini sağladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Camide hasar meydana gelirken kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FARK EDİNCE DE CEMAAT OLARAK SÖNDÜRDÜK

Faikpaşa Camii imamı Yusuf Güloğlu, Yarım saat önce biri gelmiş, girmiş içeri. Elinde bir poşet var görüntüler var zaten. Bayanların namaz kılma kıyafetlerini yere koymuş tutuşturmuş, sonra da gitmiş. Yakıyor, gidiyor arkasından da dumanlar çıkıyor. Fark ettik, fark edince de cemaat olarak söndürdük. Sonra da itfaiye geldi dedi.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anları caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bere takarak yüzünü gizlemeye çalışan kişinin camiye girdiği, etrafa baktıktan sonra caminin kadınlar bölümüne girdiği ve yangın çıkardıktan sonra odadan ayrıldığı görülüyor.

Son dakika haberi! KADIKÖY'DE CAMİYİ YAKMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Son dakika haberi! KADIKÖY'DE CAMİYİ YAKMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Son dakika haberi! KADIKÖY'DE CAMİYİ YAKMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Son dakika haberi! KADIKÖY'DE CAMİYİ YAKMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Son dakika haberi! KADIKÖY'DE CAMİYİ YAKMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Son dakika haberi! KADIKÖY'DE CAMİYİ YAKMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Son dakika haberi! KADIKÖY'DE CAMİYİ YAKMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Son dakika haberi! KADIKÖY'DE CAMİYİ YAKMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Son dakika haberi! KADIKÖY'DE CAMİYİ YAKMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Son dakika haberi! KADIKÖY'DE CAMİYİ YAKMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Son dakika haberi! KADIKÖY'DE CAMİYİ YAKMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Golden Palm Awards ödül töreni, ünlüler geçidine sahne oldu

Golden Palm Awards ödül töreni, ünlüler geçidine sahne oldu

 Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

 'Pala Sabri'nin liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı

"Pala Sabri"nin liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Göksel Kylie Jenner Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Mesut Özil Arda Turan Şenol Güneş Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! KADIKÖY'DE CAMİYİ YAKMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 22:20:36. #1.17#