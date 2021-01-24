Kadıköy'de boş yolda kaza kamerada
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Kadıköy'de boş yolda kaza kamerada

24.01.2021 12:56 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:25
Kadıköy'de boş yolda kaza kamerada

KADIKÖY'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan yolda hızla ilerleyen hafif ticari araç, cipe çarptı.

KADIKÖY'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan yolda hızla ilerleyen hafif ticari araç, cipe çarptı. Ölen yada yaralananın olmadığı kaza güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi

Kaza, Göztepe Mahallesi'nde geçtiğimiz gün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Dörtyol kesişiminde meydana gelen kazada hızla ilerleyen hafif ticari araç, cipe çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle duramayan araç, park halindeki bir otomobile vurarak durdu. Kazada, yaralanan olmazken her iki araçta da hasar meydana geldi. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 


- İstanbul
Kadıköy'de boş yolda kaza kamerada
Kadıköy'de boş yolda kaza kamerada
Kadıköy'de boş yolda kaza kamerada
Kadıköy'de boş yolda kaza kamerada
Kadıköy'de boş yolda kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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