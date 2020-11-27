Kadıköy'de bir market bıçak tehdidiyle soyuldu
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Kadıköy'de bir market bıçak tehdidiyle soyuldu

27.11.2020 21:05 | Son Güncelleme: 27.11.2020 21:13

Kadıköy'de bir markete giren bıçaklı soyguncu, kasadaki parayı alıp kaçtı.

Kadıköy'de bir markete giren bıçaklı soyguncu, kasadaki parayı alıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir markete giren siyah cerrahi maskeli bir kişi, kasiyeri bıçakla tehdit ederek kasadaki paraları alarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması sonucunda, kasadan 4 bin lira çalındığı belirlendi.

Polis, kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Kadıköy'de bir market bıçak tehdidiyle soyuldu
Kadıköy'de bir market bıçak tehdidiyle soyuldu
Kadıköy'de bir market bıçak tehdidiyle soyuldu
Kadıköy'de bir market bıçak tehdidiyle soyuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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