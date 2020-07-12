Sahile akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralını yine unuttu
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Sahile akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralını yine unuttu

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde havanın da iyi olmasını fırsat bilen vatandaşlar koronavirüse aldırmadan sahile akın etti. Vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı görülürken sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı.

12.07.2020 00:12 | Son Güncelleme: 12.07.2020 00:31

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan bazı önlemlerin kaldırılmasıyla başlayan yeni süreçte vaka sayılarında yaşanan artışlara rağmen vatandaşlar maske takmadan Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti. Hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı sahilde vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise maskelerini çenesinin altından taktı.

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde maske unutuldu

"MASKEYE ALIŞTIM"

Caddebostan Sahili'nde ailesi ile birlikte piknik yapan Aytül Duyan, "Hava çok sıcak, şöyle serin serin oturalım dedik, zaten aileyle beraberiz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, bu kadar yakınız ama biz aile olduğumuz için buna dikkat etmiyoruz. Toplu taşımaya binmiyorum, sosyal mesafeyi korumaya çalışıyorum, markete gittiğim zaman da koruyorum 1,5 -2 metre mesafe olmasına dikkat ediyorum. Gerektiğinde eldiven takıyorum, maskeyi zaten çıkarmıyorum, çok alıştım, alışmak zorundayım" şeklinde konuştu.

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde maske unutuldu
Kadıköy Caddebostan Sahili'nde maske unutuldu
Sahile akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralını yine unuttu

Kaynak: DHA

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