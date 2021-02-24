Kadıköy Boa Sahne'den 'kısalar'
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Kadıköy Boa Sahne'den 'kısalar'

24.02.2021 17:36 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:39
Kadıköy Boa Sahne'den 'kısalar'

Projenin tasarım ekibi oldukça geniş. Projenin tasarımcısı Murat Mahmutyazıcıoğlu, danışmanı Kayhan Berkin, yapımcısı Gökhan Gürün, koordinatörü Cansu Canaslan.

Projenin tasarım ekibi oldukça geniş. Projenin tasarımcısı Murat Mahmutyazıcıoğlu, danışmanı Kayhan Berkin, yapımcısı Gökhan Gürün, koordinatörü Cansu Canaslan.

Ebru Nihan Celkan'ın yazdığı, Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği ve Cemal Toktaş ile Nergis Öztürk'ün oynadığı "#HEŞTEG" 24, 25, 26 Şubat ve 8 Mart'ta seyirciyle buluşuyor.

Proje kapsamında "Her Şeyin Her Şeyle Bir İlgisi Varmış Gibi Geliyor" 27, 28 Şubat ve 1 Mart'ta; Lan! 2, 3, 4 Mart'ta; "Sarmal" 5, 6, 7 Mart'ta; Alper Kurbaloğlu'nun yazdığı, Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yönettiği, Gökhan Gürün'ün oynadığı "Neme Lazım" ise 9, 10, 11 Mart'ta 21: 00'da dijital ortamda seyircisiyle buluşacak.

Bütün bu oyunların biletleri Kadıköy Boa Sahne'nin internet sitesi üzerinden satışa sunuluyor.

Kaynak: Hürriyet

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