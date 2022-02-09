Kadıköy Belediyesi 50 günde 20 bin liralık elektrik tasarruf etti

ARALIK, IĞDIR (Haberler.com) - Kadıköy Belediyesi, Evlendirme Dairesi'nin çatısına kurulan güneş panelleriyle hem iklim değişikliğiyle mücadele etme hedeflerini gerçekleştirip hem de artan elektrik faturası yükünü kendi elektriğini üreterek azaltıyor. Kadıköy Belediyesi elektrik üretimine başladığı 21 Aralık'tan bu yana 20 bin lira elektrik tasarrufu sağlamayı başardı. Yerleştirilecek yeni güneş panelleriyle elektrik tasarrufu daha da artırılacak.

İki ay önce kurulan 384 adet güneş paneliyle binanın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 40'ını karşılayabilir hale gelen Kadıköy Belediyesi, yeni güneş panelleriyle birlikte bu oranı yükseltmeyi amaçlıyor. İklim değişikliğiyle mücadele etme amacıyla da çalışmalarını sürdüren Kadıköy Belediyesi, böylelikle güneş panelleriyle kendi kurumsal binalarındaki karbon salımını da azaltmayı amaçlıyor.

50 GÜNDE 20 BİN LİRALIK TASARRUF

Kadıköy Belediyesi elektrik tüketimi oldukça yüksek olan Evlendirme Dairesi'nin çatısına yerleştirdiği güneş panelleri sayesinde, elektrik faturasından yalnızca 50 gün içerisinde yaklaşık 20 bin liralık tasarruf sağladı.

Binanın yıllık enerji ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan 384 adet güneş panelleri ile 21 Aralık 2021'de kendi elektriğini üretmeye başlayan Kadıköy Belediyesi, 10 günde 2,3 megawatlık elektrik üretti. Belediye ocak ayında da toplamda 6,16 megawatt elektrik üretti. 1 Şubat'tan bugüne kadar da 2,2 megawatt elektriğini kendisi üretmiş durumda.

YÜZDE 6'SI HAYATA GEÇİRİLMEYE BAŞLANDI

Kadıköy Belediyesi, küresel iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planı" hazırlamış ve bu planda 2030 yılına kadar seragazı emisyonlarını yüzde 40 oranında azaltmayı duyurmuştu. Bu hedefin yüzde 6'sı ise, belediye binalarına ve alanlara yapılacak yenilikçi ve yenilenebilir enerji projeleri ile hayata geçirilmeye başlandı.

YILLIK ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 40'INI KARŞILAYACAK

Yenilenebilir Enerji Projesi'ni başlatan Kadıköy Belediyesi, projenin ilk adımını Evlendirme Dairesi'nin çatısına kurduğu güneş panelleriyle attı. Kurulan paneller sayesinde, binanın enerji ihtiyacı güneşten alınmaya başlandı. Belediye, çatısına yerleştirdiği toplam 384 adet güneş paneli sayesinde binasının yıllık enerji ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele etmek amaçlı çalışmalar yürüten Kadıköy Belediyesi güneş panelleriyle, kendi kurumsal binalarındaki karbon salımını da azaltacak.

2030 YILI SONUNA KADAR 2,5 MEGAWATT YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMI

Kadıköy Belediyesi, enerji üretimi ihtiyacının tümünü karşılamak için yeni güneş panelleri kurmaya hazırlanıyor. 11 hizmet biriminde güneş enerjisi potansiyellerini çıkarmak için projelendirme çalışmalarına devam eden Kadıköy Belediyesi, önümüzdeki günlerde yeni güneş enerjisi yatırımları gerçekleştirecek.

Kadıköy Belediyesi'nin hedefi 2024 yılı sonuna kadar kurum binalarında 1 megawatt yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirerek, 700 ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasını sağlamak ve 2030 yılı sonuna kadar da bunu 2,5 megawatta çıkarmak.