İlk tanıtımı ile büyük ses getiren Star'ın yeni dizisi 'Kaderimin Oyunu', Cuma günü başlıyor. 'Kaderimin Oyunu'nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Başrollerini Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın paylaştığı 'Kaderimin Oyunu'nun oyuncu kadrosunda; Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi başarılı isimler yer alıyor. Kaderimin Oyunu Zahide kimdir? Esra Dermancıoğlu Kaderimin Oyunu hangi rolde?

KADERİMİN OYUNU ZAHİDE KİMDİR?

Kaderimin Oyunu'nun oyuncu kadrosunda yer alan Esra Dermencıoğlu, diziyi ve hazırlık sürecini anlattı. Dizide canlandırdığı 'Zahide' karakterinin kıyafetleri için ünlü modacı Tanju Babacan ile çalıştığını anlatan Esra Dermancıoğlu; "Tanju Babacan ile Fashion Week için yaptığı ksa metrajlı filmde tanıştık. Aşık olduk birbirimize, onu tam bilemiyorum ama ben ona aşık oldum. Her tipte kadın yapısını bilen ve ona göre harika tasarımlar yapan bir isim, bu projede de beni kırmadı. Zahide'nin tüm kostümlerini karaktere göre tasarlayıp hazırlıyor ve birlikte çok eğleniyoruz. Ama en önemlisi tüm kostümlerin içinde hem oyuncu hem de kadın olarak çok rahatım. Kostümlerin içinde rahatça hareket edebilmek benim çok önemli bir konfor" dedi.

İzleyici ile buluşmak için gün sayan Dermancıoğlu, Kaderimin Oyunu için çok heyecanlı olduğunu bu heyecanın ekrana da yansıyacağını belirtti.

'Kaderimin Oyunu' nefes kesen hikayesi ile cuma günü saat 20.00'de Star'da.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet