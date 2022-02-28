Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? Kaderimin Oyunu 1. bölüm bugün var mı? Kaderimin Oyunu 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemal'in kendini affettirmek için Nergis'e doğru attığı her adım, kızıyla arasının daha da açılmasına neden olunca, Cemal buna bir son vermek için Asiye'nin karşısına çıkar. Raci'nin Mahir'den kurtulmak için yaptığı gizli hamle sonuca ulaşmak üzereyken, Cemal ve Asiye'nin plansız yolculukları, düşündüklerinden bambaşka bir hâl alır ve bu durum konakta yankı uyandırır.

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