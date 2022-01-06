Kaderimin Oyunu dizisinin yıldızından üzücü haber!

Star Tv'de izleyicilerle buluşan "Kaderimin Oyunu" dizisinde Asiye karakterini canlandıran Öykü Karayel, korona virüsüne yakalandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karayel'in karantina süresinin bitmek üzere olduğu ve dizinin çekimlerinin yeniden başlayacağı öğrenildi.

Senaryosunu Gül Abus Semercinin kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi isimler yer alıyor.

KADERİMİN OYUNU KONUSU

Asiye'nin yıllar sonra Cemal'le karşılaşması ikisi içinde büyük bir yıkım oldu. Hastanede yoğun bakımda yatmakta olan Mahir, Asiye'nin çocuklarını korumak için söylediği yalanla kendini hiç düşünmediği bir oyunun içinde buldu. Harun'un yıllardır sakladığı büyük sır da gün yüzüne çıkarken, herkesin yüzleştiği bu gerçek, Demirhanların tüm dengelerini değiştirdi.