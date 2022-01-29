Kaderimin Oyunu Alican kim sorusunun yanıtı dizi takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yerini alıyor. kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Dizi konusuyla dikkat çektiği kadar oyuncularıyla da ilgi topluyor. Kaderimin Oyunu Alican kimdir? Mustafa Arda Işık kimdir, kaç yaşında, nereli?

KADERİMİN OYUNU ALİCAN KİM?

Kaderimin Oyunu dizisinde Alican karakteri Mahir'in yeğeni olarak karşımıza çıkmakta. Gülsüm ile Fikret'in oğluolan Alican okulda sınıf birincisidir. Oldukça zeki bir çocuk olan Alican sorumluluk sahibi bir çocuktur ve Nergis'in hayatına girmesi ile ders çalışmayı bırakan ve dersleri ikinci plana atan Alican Nergis'e aşık olacaktır. Alican'ı canlandıran isim Mustafa Arda Işık'tır.

MUSTAFA ARDA IŞIK KİMDİR?

Daha önce hiç bir dizide rol almayan Mustafa Arda Işık'ın ilk kez bu dizide görmekteyiz.

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