Kader sözleri! Aspova - KADER ft. Şehinşah şarkı sözleri! 'Kader' rap şarkısı sözleri nelerdir?
Aspova ve Şehinşah'ın yeni şarkısı 'Kader' 16 Temmuz bugün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 100 bin izlenme ve 16 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kader sözleri nelerdir? Aspova - KADER ft. Şehinşah şarkı sözleri nedir?
Aspova - KADER ft. Şehinşah sözleri nelerdir? Aspova - KADER ft. Şehinşah rap şarkısı sözleri nedir? Şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ASPOVA FT. ŞEHİNŞAH - KADER RAP ŞARKISI SÖZLERİ
Aspova'nın Bölümü:
Kadere bak kadere yok daha neler ?
Cennetim derken cehennemden beter çıktın dünya
Sahteler hep sahteler bu kahpeler
Paramparça kemikler hep böl parçala
*****
Durdum yoluna
Ne dağlar deldim uğruna
Yandım dedim yokmuş söndüren
İtfaiye çağırıp durdular
Rüyalar kabus oldular
Bir baktım gelmiş son durak
Nefessiz kaldım yokmuş öldüren
Yatıp kaldım sol omzuna
Yakam birleşmez huzurla
Kaç yıldır ne tadım ne tuzum var
Boşver boşver zaten sahte mutluluklara ne lüzum var ?
Yazıp çizmişler uzunca
O lanetli kadere mi tutuncam ?
Boşver boşver zaten Aspova da bir gün ölüp unutulacak.
*****
Şehinşah'ın Bölümü:
O,
Gözlerimin önünde bir çare
Zindan bu daire çıkmak yasak
O,
Önceliği madde
Görmemiş hiç aksini
Bilmiş insan vasat o senin ortalaman
delil öfkesi bitmez ispat sana
Jilet gibi keskin ip cambaza
Yol uzun, sonu yok , vahim manzara
Kaderde varsa
Sil baştan inşa et en baştan insanca
Lanet der başka vicdanlar
İnkar etmek saçma bir yandan!!
Yıldım artık
Yıkılmaz mı
Kaçınılmaz mı
Biliyim anlat
Neyin içindeyim tut ışık
Öyle karanlık ki cennet olsa tanımam
Böl parçala
Göm bankana
Öc alcaz öc
Az zaman
Dön arkana
Gör manzara çöp
Ama sen acıma....
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
16 Temmuz 2021 tarihinde yüklenen Aspova - KADER ft. Şehinşah şarkısı şuana kadar toplamda 99 bin izlenme ve 16 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:
Söz: Aspova & Şehinşah
Beat: Aspova
Mix Mastering: Aspova
Director: Murat Joker
Director's Assistant: Ali Babacanoğlu
Dop: Varol Şahin
Stylist: Görkem Öden
Hair/ Make Up: Kübra Bayram
Post Production: Çisem Baydar
Color: The Post Brothers
Production Manager: İlhan Balamur