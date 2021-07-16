Kader sözleri! Aspova - KADER ft. Şehinşah şarkı sözleri! 'Kader' rap şarkısı sözleri nelerdir?

Aspova ve Şehinşah'ın yeni şarkısı 'Kader' 16 Temmuz bugün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 100 bin izlenme ve 16 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kader sözleri nelerdir? Aspova - KADER ft. Şehinşah şarkı sözleri nedir?

Aspova - KADER ft. Şehinşah sözleri nelerdir? Aspova - KADER ft. Şehinşah rap şarkısı sözleri nedir? Şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASPOVA FT. ŞEHİNŞAH - KADER RAP ŞARKISI SÖZLERİ

Aspova'nın Bölümü:

Kadere bak kadere yok daha neler ?

Cennetim derken cehennemden beter çıktın dünya

Sahteler hep sahteler bu kahpeler

Paramparça kemikler hep böl parçala

*****

Durdum yoluna

Ne dağlar deldim uğruna

Yandım dedim yokmuş söndüren

İtfaiye çağırıp durdular

Rüyalar kabus oldular

Bir baktım gelmiş son durak

Nefessiz kaldım yokmuş öldüren

Yatıp kaldım sol omzuna

Yakam birleşmez huzurla

Kaç yıldır ne tadım ne tuzum var

Boşver boşver zaten sahte mutluluklara ne lüzum var ?

Yazıp çizmişler uzunca

O lanetli kadere mi tutuncam ?

Boşver boşver zaten Aspova da bir gün ölüp unutulacak.

*****

Şehinşah'ın Bölümü:

O,

Gözlerimin önünde bir çare

Zindan bu daire çıkmak yasak

O,

Önceliği madde

Görmemiş hiç aksini

Bilmiş insan vasat o senin ortalaman

delil öfkesi bitmez ispat sana

Jilet gibi keskin ip cambaza

Yol uzun, sonu yok , vahim manzara

Kaderde varsa

Sil baştan inşa et en baştan insanca

Lanet der başka vicdanlar

İnkar etmek saçma bir yandan!!

Yıldım artık

Yıkılmaz mı

Kaçınılmaz mı

Biliyim anlat

Neyin içindeyim tut ışık

Öyle karanlık ki cennet olsa tanımam

Böl parçala

Göm bankana

Öc alcaz öc

Az zaman

Dön arkana

Gör manzara çöp

Ama sen acıma....

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

16 Temmuz 2021 tarihinde yüklenen Aspova - KADER ft. Şehinşah şarkısı şuana kadar toplamda 99 bin izlenme ve 16 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:

Söz: Aspova & Şehinşah

Beat: Aspova

Mix Mastering: Aspova

Director: Murat Joker

Director's Assistant: Ali Babacanoğlu

Dop: Varol Şahin

Stylist: Görkem Öden

Hair/ Make Up: Kübra Bayram

Post Production: Çisem Baydar

Color: The Post Brothers

Production Manager: İlhan Balamur