Alişan'ın konuğu şarkıcı Kader kimdir? Şarkıcı Kader nereli, kaç yaşında? Kader Çetintürk şarkıları!

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KADER KİMDİR?

Kader Çetintürk 1979, İstanbul doğumlu Türk şarkıcıdır. Müziğe 8 yaşında düğün salonlarında şarkılar söyleyerek başladı. 13 yaşına kadar düğün salonlarında söylemeye devam etti. 14 yaşında ilk albümü olan Ona Buna Bakma - Takıl Bana albümünü sevenleriyle buluşturdu. Bu albüm Türkiye'de 450 bin kopya satarken sonraki iki albümü sırasıyla 300 bin ve 230 bin kopya sattı.

Diskografisi

Ona Buna Bakma-Takıl Bana (1994)[2]

Sabret Güleceğiz Yakında (1995)[2]

Seni Veren Allah'a Kurban Olayım (1996)[2]

İnsan Olmak Kolay Değil (1997)[2]

Adamım (1999)

Kader 2001 (2001)

Sana Kimse Dokunmasın (2003)

İllaki Kader (2008)

Aşk Hatırası (2012)

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