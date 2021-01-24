Kader Buse Acar 730 gündür kayıp (2)
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Kader Buse Acar 730 gündür kayıp (2)

24.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:55
Kader Buse Acar 730 gündür kayıp (2)

BABADAN DUYGUSAL PAYLAŞIMLARAntalya'nın Kemer ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar'ın duygusal paylaşımı yürek burktu.

BABADAN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar'ın duygusal paylaşımı yürek burktu. Kızı Kader Buse ve eşi Ayla Acar'ın Kıbrıs gezisinde çekilmiş görüntüleri ve fotoğraflarından oluşan iki ayrı paylaşım yapan baba Ahmet Acar, "Bugün 2 yıl oldu, gel bizi gezdir Kıbrıs'ı. Seni çok özledik yavrum. Bir mucize ile gel artık. Kuzum" ve "Gel kızım bugün 2. yıl oldu. Kayboluşun. Seni bulamadılar, bulamadım yavrum. Bir mucize olsa bir gelsen güzel kuzum" sözlerine yer verdi.


Kader Buse Acar 730 gündür kayıp (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN

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