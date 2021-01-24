Kader Buse Acar 730 gündür kayıp
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Kader Buse Acar 730 gündür kayıp

24.01.2021 12:48 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:52
Kader Buse Acar 730 gündür kayıp

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen hortum felaketinde içinde bulunduğu otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'dan halen bir iz bulunamadı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen hortum felaketinde içinde bulunduğu otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'dan halen bir iz bulunamadı. Baba Ahmet Acar ve anne Ayla Acar ise 730 gündür kızlarından gelecek haberi bekliyor. 

Kemer'de, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, annesinin kullandığı aracın Ağva Deresi'ne sürüklenmesi sonucu üniversite öğrencisi Kader Buse Acar kayboldu. O günden sonra jandarma, sahil güvenlik, emniyet ekiplerince yapılan aramalarda 25 Ocak'ta Kader Buse Acar'a ait çanta ve içindeki şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, aracın sürüklendiği derenin ıslahında, yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulundu.

Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, Ağva Deresi'nden denize doğru sürdürüldü. 27 Ocak'ta ise derenin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva sahilindeki 4 yıldızlı otelin plajında, Kader Buse Acar'a ait ayakkabının sol tekine ulaşıldı. Ancak genç kıza ait başka bir ize rastlanmadı. 2 Mayıs 2019 Cuma günü ise kayıp Kader Buse Acar için gıyabi cenaze namazı kılındı.Kader Buse'yi hortum felaketinde kaybeden babası Ahmet Acar ve annesi Ayla Acar ise 730 gündür kızlarından gelecek haberi bekliyor. Ailenin tam 2 yıl önce kaybolan Kader Buse Acar için sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar yürekleri dağlıyor.

Kader Buse Acar 730 gündür kayıp
Kader Buse Acar 730 gündür kayıp
Kader Buse Acar 730 gündür kayıp
Kader Buse Acar 730 gündür kayıp
Kader Buse Acar 730 gündür kayıp
Kader Buse Acar 730 gündür kayıp
Kader Buse Acar 730 gündür kayıp
Kader Buse Acar 730 gündür kayıp
Kader Buse Acar 730 gündür kayıp
Kader Buse Acar 730 gündür kayıp
Kader Buse Acar 730 gündür kayıp

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN

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