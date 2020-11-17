Kader Ajanları filmi konusu nedir? Kader Ajanları oyuncuları ve Kader Ajanları özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kader Ajanları filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kader Ajanları konusu, özeti ve Kader Ajanları oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kader Ajanları filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kader Ajanları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kader Ajanları filmini izleyecek olanların merak ettiği Kader Ajanları konusu nedir, Kader Ajanları oyuncuları kimler ve Kader Ajanları özeti gibi konuları inceliyoruz.

KADER AJANLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: George Nolfi

Oyuncular: Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie, Anthony Ruivivar, Fabrizio Brienza

Tür: Romantik, Gerilim

Yapım Yılı: 2011

Vizyon Tarihi: 4 Mart 2011 Cuma

Senaryo: George Nolfi, Philip K. Dick

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Ülkesi: ABD

KADER AJANLARI FİLMİNİN KONUSU

Politikacı David, güzel modern balerin Elise ile tanışır. Tam ona âşık olmaya başladığını fark ettiği an, gizemli adamlar çifti ayırmak için karşılarına çıkar. Bu adamlar ikisinin bir araya gelmesine engel olmak için, herşeyi yapacaklardır. David ya Elise'nın peşini bırakıp daha önce kendisi için çizilmiş yoldan gidecek, ya da kadere karşı gelmek için kendisini tehlikeye atacaktır.