Kader Ajanları filmi konusu nedir? Kader Ajanları oyuncuları ve Kader Ajanları özeti!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kader Ajanları filmi konusu nedir? Kader Ajanları oyuncuları ve Kader Ajanları özeti!

17.11.2020 08:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:02
Kader Ajanları filmi konusu nedir? Kader Ajanları oyuncuları ve Kader Ajanları özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kader Ajanları filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kader Ajanları konusu, özeti ve Kader Ajanları oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kader Ajanları filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kader Ajanları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kader Ajanları filmini izleyecek olanların merak ettiği Kader Ajanları konusu nedir, Kader Ajanları oyuncuları kimler ve Kader Ajanları özeti gibi konuları inceliyoruz.

KADER AJANLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: George Nolfi

Oyuncular: Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie, Anthony Ruivivar, Fabrizio Brienza

Tür: Romantik, Gerilim

Yapım Yılı: 2011

Vizyon Tarihi: 4 Mart 2011 Cuma

Senaryo: George Nolfi, Philip K. Dick

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Ülkesi: ABD

KADER AJANLARI FİLMİNİN KONUSU

Politikacı David, güzel modern balerin Elise ile tanışır. Tam ona âşık olmaya başladığını fark ettiği an, gizemli adamlar çifti ayırmak için karşılarına çıkar. Bu adamlar ikisinin bir araya gelmesine engel olmak için, herşeyi yapacaklardır. David ya Elise'nın peşini bırakıp daha önce kendisi için çizilmiş yoldan gidecek, ya da kadere karşı gelmek için kendisini tehlikeye atacaktır.

İlgili Haberler

Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi konusu nedir? Yeni Nesil Ajan XXX 3 oyuncuları ve Yeni Nesil Ajan XXX 3 özeti!
Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi konusu nedir? Yeni Nesil Ajan XXX 3 oyuncuları ve Yeni Nesil Ajan XXX 3 özeti!
Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı izle!
Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı izle!
Doğduğun Ev Kaderindir 20 bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?
Doğduğun Ev Kaderindir 20 bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Lütfi Elvan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Mert Fırat Aydemir Akbaş Aras Bulut İynemli
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Deniz Türüç Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Cuma Milli Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kader Ajanları filmi konusu nedir? Kader Ajanları oyuncuları ve Kader Ajanları özeti! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 09:03:00. #1.15#
title