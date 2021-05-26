Kademeli normalleşme sonrası neler olacak? Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kademeli normalleşme sonrası neler olacak? Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşmenin nasıl devam edeceği ve tedbirlerin daha da esneyip esnetilemeyeceği ele alınacak. Koca, saat 18.00'de YouTube üzerinden açıklama yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16.30'da yapılacak. Toplantının gündeminde ise 1 Haziran'da sona erecek olan kademeli normalleşme verileri ve sonrasında nasıl bir yol haritası izleneceği olacak. Toplantıda ayrıca azalan vaka sayıları, Türkiye'nin aşı tedariki ve aşılama takvimi de görüşülecek.

BAKAN KOCA, 18.00'DE KONUŞACAK

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacaktır."

TAVSİYE KARARLARI KABİNE'YE İLETİLECEK

Bu toplantıda alınan tavsiye kararlarının Kabine'ye iletilmesi ve pazartesi günü yapılacak olan Kabine toplantısında da yeni döneme dair alınan kararların açıklanması bekleniyor.

"NORMALE DÖNMEK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte vatandaşı hızla aşıyla buluşturmak istediklerini belirterek, "Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu, sağlık altyapımızı nasıl yönetebileceğimizi biliyoruz ve özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız." demişti.

Kademeli normalleşme sonrası neler olacak? Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor
Salgından kurtuluş yok! İngiltere'de koronanın yeni türü olan 'Üçlü mutasyon' görüldü
Salgından kurtuluş yok! İngiltere'de koronanın yeni türü olan "Üçlü mutasyon" görüldü
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 175 kişi vefat etti, 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 175 kişi vefat etti, 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Volkan Bozkır Mustafa Varank İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Demet Evgar Deniz Çakır Oktay Kaynarca
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Ali Palabıyık Dorukhan Toköz Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kademeli normalleşme sonrası neler olacak? Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 09:10:17. #1.14#

title