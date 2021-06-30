Kademeli normalleşme öncesi Bilim Kurulu son kez toplandı! Gündemde aşılama var

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, kademeli normalleşme öncesi salgın gündemiyle toplandı. Toplantını ana gündem maddesi ise aşılama olacak. Bakan Koca'nın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca, toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden açıklama yapacak.

AŞILAMA SÜRESİNİN KISALTILMASI GÜNDEMDE

BioNTech aşısında 6-8 hafta olan ikinci doz süresinin 4 haftaya kadar kısaltılması gündeme gelecek. Bilim Kurulu toplantısında, 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu gündemde olacak.

AŞILAMADA HATIRLATMA DOZU

Ayrıca, 'Rapel' veya hatırlatma dozu denilen, 60 yaş üstü vatandaşlara ve sağlık çalışanlara bunu uygulanıp uygulanmaması veya nasıl uygulanması gerektiği de toplantının gündem maddelerinden biri.

KORONAVİRÜS GEÇİRENLERİN AŞILANMASI

KOVİD-19 hastalığını geçirenler, 6 ay sonra aşı olabiliyorlardı. Bu sürenin kısaltılıp kısaltılmama durumu da Bilim Kurulu toplantısında değerlendirilecek.