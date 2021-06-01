Kademeli normalleşme ile müşteri kabul etmeye başlayan işletmeler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sadece paket veya gel-al servisi yapan lokanta, kafe, çay bahçesi ve kahvehaneler, kademeli normalleşmeyle müşterilerine kavuştu.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sadece paket veya gel-al servisi yapan lokanta, kafe, çay bahçesi ve kahvehaneler, kademeli normalleşmeyle müşterilerine kavuştu.

İçişleri Bakanlığının kademeli normalleşme genelgesine göre yeme içme yerlerinin müşteri kabul etmeye tekrar başlaması ile ülke genelinde lokanta, kafe, çay bahçesi ve kahvehanelerde yoğunluk yaşandı.

Genelge kapsamında pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis yapabilecek olan işletmeler, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis yapabilecek.

İşletmeler pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Vatandaşlar yakınlarıyla buluştu

Kademeli normalleşmenin ilk gününde Ankara'da, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilerek, masada servis faaliyetlerine başlayan iş yerlerinde yoğunluk görüldü.

Uzun süredir yakınları ve arkadaşlarıyla bir araya gelemeyenler, lokanta, kafe, çay bahçesi ve kahvehanelerde buluştu.

Bir süredir sadece paket veya gel-al servisi hizmetinde bulunan işletme sahipleri de vatandaşların yoğun ilgisinden oldukça memnun olduklarını belirterek, kademeli normalleşme takvimi içerisinde kurallara uyarak tamamen eski normale dönmeyi umut ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan