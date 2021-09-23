Kaçkarlar'ın zirvesine kar yağdı - Haberler
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Kaçkarlar'ın zirvesine kar yağdı

AA / Bülent İsmailoğlu - Haberler | Güncel
Kaçkarlar'ın zirvesine kar yağdı

Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda, 3000 rakımın üzerindeki yaylalara yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (AA) - Kaç Kar Dağları Milli Parkı'nda, 3000 rakımın üzerindeki yaylalara yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ve Artvin sınırları içerisinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan yüksek rakımlı yaylalara, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağdı.

Beyaza bürünen zirveler ve orman dokusu güzel görüntüler oluşturdu.

Doğu Karadeniz'in en yüksek sıra dağları olan 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları'nın zirvesinden yılın büyük bölümünde kar kalkmıyor.

Kaçkarlar'ın zirvesine kar yağdı

Kaçkarlar'ın zirvesine kar yağdı

Kaçkarlar'ın zirvesine kar yağdı

Kaçkarlar'ın zirvesine kar yağdı

AA / Bülent İsmailoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kaçkarlar'ın zirvesine kar yağdı - Haberler
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