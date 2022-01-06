Kaçkar Dağları Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı

RİZE (AA) - Kaç Kar Dağları Milli Parkı içerisindeki köy ve yaylalar, hafta başında etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ve Artvin sınırları içerisinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü milli parkın sınırlarında kalan 9 köy ve 33 yaylada kar kalınlığı bir metrenin üzerine çıktı.

Milli parktaki Ayder Yaylası'nın yolu Karayolları ekiplerince sürekli ulaşıma açık tutulurken, Elevit, Amlakit, Palovit, Tirovit, Huser, Samistal, Pokut ve Sal gibi çok sayıda yaylaya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, ziyaretçilerin Çat Vadisi boyunca bölgeyi gezebilmesi için yol açma çalışmaları yürütüyor.

Beyaz örtüsü, orman dokusu, dereleri ve dağ evleriyle büyüleyici görüntülerin olduğu bölge, görsel şölen sunuyor. Ziyaretçiler, Ayder Yaylası dışında Zil Kale ve Çat Vadisi'ni ziyaret ederek karın tadını çıkarıyor.

Kaçkar Dağları Milli Park Alanı, 2021 yılında 818 bin 269 kişiyi ağırladı.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekipleri, Çayeli'nde kardan dolayı kapalı 1, İkizdere'de 8 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.