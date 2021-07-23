Kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan tıp öğrencisi ölü bulundu (3)
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Kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan tıp öğrencisi ölü bulundu (3)

Kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan tıp öğrencisi ölü bulundu (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'HEKİM ADAYI BİR KARDEŞİMİZİN ACISI YÜREĞİMİZİ YAKTI'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kaçan kurbanlığın peşinden giderken kaybolan, ardından da cansız bedenine ulaşılan Kırıkkale Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker için başsağlığı mesajı paylaştı.

'HEKİM ADAYI BİR KARDEŞİMİZİN ACISI YÜREĞİMİZİ YAKTI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kaçan kurbanlığın peşinden giderken kaybolan, ardından da cansız bedenine ulaşılan Kırıkkale Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Hekim adayı bir kardeşimizin acısı yüreğimizi yaktı. Kırıkkale Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşıldığını öğrendik. Bayramın ilk günü, dağlık alana kaçan kurbanlık koyunu bulmaya çalışırken kaybolmuştu. Ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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