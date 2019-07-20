Kaçak yolculuk girişimi: Havalanmak üzere olan uçağın kanadından binmeye çalıştı

Nijerya'danın Lagos kentindeki bir havalimanında, kalkış hazırlığındaki bir uçağın kanadına çıkmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Yolcular arasında paniğe neden olan şahsı fark eden pilot, uçağı durdurarak yardım çağrısında bulundu. Söz konusu kişi önce uçağın etrafında gezindi, sonra kanadına çıkmaya çalışarak kabine geçmenin yollarını aradı. Olayın görüntülerini sosyal medyada paylaşan yolculardan biri yaklaşık yarım saat güvenlik ekiplerinin gelmesini beklediklerini aktardı. Euronews.com'da Görüntüle