Kaçak Kız konusu nedir? Kaçak Kız oyuncuları ve Kaçak Kız özeti!

05.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:00

İzleyenleri ekrana bağlayan Kaçak Kız filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kaçak Kız filmini izleyecek olanların merak ettiği Kaçak Kız konusu nedir, Kaçak Kız oyuncuları kimler ve Kaçak Kız özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAÇAK KIZ KONUSU NEDİR?

Film, Las Vegas'ın parlak ışıklarının yoluna düşen ancak beklediğinden çok daha fazlasını alan Nebraskalı bir genci (Chloe Moretz) anlatıyor.

KAÇAK KIZ KONUSU OYUNCULARI VE KADROSU

Kaçak Kız Orijinal Adı: Hick

Kaçak Kız Yönetmen: Derick Martini

Kaçak Kız Yapım Yılı: 2011 – ABD

Kaçak Kız Türü: Dram, komedi

Kaçak Kız Oyuncular: Chloe Grace Moretz, Blake Lively, Eddie Redmayne, Alec Baldwin, Juliette Lewis