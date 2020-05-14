Kaçak ekmek üretip satan Irak uyruklu şahıslara ceza Kaçak ekmek üretip satan Irak uyruklu şahıslara ceza Bolu'da, evlerinde kaçak ekmek üretip satan Irak uyruklu şahıslara, zabıta ekipleri tarafından para cezası kesilirken, yaşadıkları ev de mühürlendi.

Kaçak ekmek üretip satan Irak uyruklu şahıslara ceza

BOLU - Bolu'da, evlerinde kaçak ekmek üretip satan Irak uyruklu şahıslara, zabıta ekipleri tarafından para cezası kesilirken, yaşadıkları ev de mühürlendi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Aktaş mahallesi Fakı Cemil sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan vatandaşlar, sokakta bulunan 2 katlı binada yaşayan Irak uyruklu şahısların kaçak yollarla ekmek üretip sattığını fark etti. Vatandaşların durumu polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eve geldi. Polis ekipleri evde yaptıkları aramalarda ekmek ve ekmek üretiminde kullanılan aparat buldu. Polis ekipleri durumu Bolu Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen zabıta ekipleri şahıslara para cezası uygularken, yaşadıkları evi de mühürledi. Üretilen ekmeklere ise zabıta ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.

Kaynak: İHA