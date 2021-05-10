Kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi
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Kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / SERACETTİN SEÇKİN - Haberler | 3. Sayfa

Kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi Van'ın Muradiye ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi.

Kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi.

Van Gölü Havzası'nın önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için uygulanan av yasağı kapsamında görevlilerin denetimleri sürüyor. Muradiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde 1,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen balığı imha ederken, av yasağına uyulması çağrısında bulundu.

Kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi
Kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi
Kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi
Kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERACETTİN SEÇKİN

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