Kaçak avlanan 3 genç, gölde mahsur kalınca kendilerini ihbar etti

BURSA'daki Uluabat Gölü'ne izinsiz olarak avlanmaya çıktıkları teknenin yakıtı bitince mahsur kalan 3 genç, kendilerini jandarmaya ihbar edip, yardım istedi. 3 gence, kurtarıldıktan sonra 'belgesiz ve kotasız avcılık yaptıkları' için ceza uygulandı.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Uluabat Gölü'nde meydana geldi. K.Y. (23), E.I. (18) ve M.I. (23) gece yarısı avlanmak için tekneyle göle açıldı. Ancak kısa süre sonra teknenin yakıtı bitti. Geri dönemeyen 3 genç, kendilerini jandarma ekiplerine ihbar ederek, yardım istedi. İhbar üzerine Nilüfer İlçe Jandarma Bot Tim Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Uluabat Gölü'nün içerisinde arama-kurtarma çalışması başlatan ekipler, 1 saat sonra mahsur kalan gençlere ulaştı.

Eskikaraağaç Mahallesi'nde karaya çıkarılan gençler, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından aileleriyle evlerine gitti. 2 av tüfeği ele geçirilen teknede vurulmuş halde bulunan 3 ördek ise, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Doğa Koruma ekipleri, K.Y., E.I. ve M.I.'ya 'belgesiz ve kotasız avcılık yaptıkları' gerekçesiyle toplam 6 bin TL ceza uyguladı. BULUNMA ANI KAMERADA

Tekneyle gölün ortasında mahsur kalan 3 gencin kurtarılma anı, jandarma ekipleri tarafından saniye saniye görüntülendi..

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN