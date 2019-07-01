Kabotaj Bayramı Çeşme'de törenle kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Çeşme Kalesi karşısındaki Deniz Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye'deki liman kullanımının ve Türk kara sularındaki ticaretin Türk vatandaşları tarafından yapılmasını sağlayan Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle, Çeşme'de Deniz Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, Çeşme Liman Müdür Vekili Eray Aykanat tarafından çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Çeşme Liman Müdür Vekili Eray Aykanat, 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren kanunun önemine değindi. Aykanat, "Bugün kabotaj hakkının 93. yıl dönümü olup, deniz gücünün donanma ile birlikte ticaret filosu, gemi inşa sanayisi ve limancılık faaliyetleriyle bir bütün olduğunun ilk kez kanun düzeyinde bir devlet stratejisiyle teşvik edilmesinin de yıl dönümüdür. Ülkemiz, Asya ile Avrupa arasında köprü vazifesi gören, ekonomik ve stratejik açıdan çok önemli bir konumda yer almaktadır. Bu konumun sunduğu fırsatları değerlendirerek, dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri almamız hepimizin ortak dileğidir" diye belirtti.

Aykanat, amatör denizciliğin geliştirilmesi amacıyla liman başkanlıklarınca yapılan eğitim ve sınav sonucunda Türkiye çapında Amatör Denizci Belgesi olan kişi sayısının 220 binden 653 bin kişiye çıktığını da ifade ederek, Çeşme Liman Başkanlığı tarafından 3 bin 500 kişiye Amatör Denizci Belgesi verildiğini de sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmanın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Ulusoy Denizcilik İşletmelerine ait römorkör ile denize açılarak deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Resmi törene; Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Üsteğmen Önder Bulut, Çeşme Liman Başkan vekili Eray Aykanat, İlçe Yazı İşleri Müdürü Elif Didem Gölcük, Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç, Çeşme Marina Genel Müdürü Can Aklatan, Çeşme Ulusoy Liman İşletme Müdürü Celal Ulaş, daire amirleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA