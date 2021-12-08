Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı, nelerdir? 8 Aralık Çarşamba Kabine Toplantısı tüm kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

Gözler bugün bir ilkle toplanacak olan Kabine'de! Ana gündem maddesi ekonomi olacak. Kabine toplantısı ile alakalı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı kararları neler merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı bugün 8 Aralık'ta yapıldı. Alınan kararlar ise açıklandı. Kabinenin gündeminde olası sınır ötesi operasyon, yerli aşı çalışmaları, artan gıda fiyatları, asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge konuları var. Peki yeni kısıtlamalar gelecek mi? Ekonomide son durum ne olacak? Aşılama programı nasıl olacak? Kısıtlamalar ve yasaklar kalkacak mı? Artan gıda fiyatları ile ilgili karar alındı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? EYT son durum ne? 3600 ek gösterge son durum nedir? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı, nelerdir? 8 Aralık Kabine Toplantısı tüm kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Tüm cevaplar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kabine toplantısı bugün 8 Aralık Çarşamba günü başladı. Toplantı bitiminde kararlar açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk kez katılımıyla bugün toplanacak. Kritik toplantının ana gündem maddesi; döviz kurundaki hareketlilik, fahiş fiyatlar ve stokçularla mücadele olacak. Öte yandan asgari ücret görüşmelerinde gelinen aşama da toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Kritik Kabine'de başta ekonomi olmak üzere birçok önemli konu konuşulacak.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı bugün 8 Aralık 2021 tarihinde başladı. Toplantıda ele alınacak konular açıklandı.

8 ARALIK KABİNE TOPLANTISI ANA GÜNDEM MADDELERİ NELERDİR?

Kabine Toplantısı gündem maddeleri şu şekilde:

KATAR GEZİSİ

TRT Haber'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'daki temasları ile ilgili kabine üyelerine değerlendirmelerde bulunacak.

BAKAN NEBATİ'NİN İLK KABİNE TOPLANTISI

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk kabine toplantısı olacak. Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek.

STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYAT

Toplantıda bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık üzerinde durduğu stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları olacak. Stokçulara yönelik cezaların arttırılmasına yönelik adımlar ele alınacak.

ASGARİ ÜCRET GÜNDEMİ

Yeni asgari ücret ile ilgili tarafların bir araya geldiği toplantılar sürüyor. Görüşmelerde gelinen aşama da Kabine'nin gündemde olacak. Kamu çalışanlarının maaşlarında yapılacak iyileştirme de toplantıda ele alınacak.

SALGINDA SON DURUM

Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek. Türkiye'de henüz görülmeyen "Omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olacak. Kabine toplantısında dış gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında alınan kararları millete sesleniş konuşmasında vatandaşlara açıklayacak.

8 ARALIK KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI? NELERDİR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk kez katılımıyla bugün toplanacak. Kritik toplantının ana gündem maddesi; döviz kurundaki hareketlilik, fahiş fiyatlar ve stokçularla mücadele olacak. Öte yandan asgari ücret görüşmelerinde gelinen aşama da toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı henüz bitmedi. Toplantı kararları henüz açıklanmadı. Açıklandığında konumuza ekleyeceğiz.

#AsgariÜcret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı!



Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 7, 2021

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